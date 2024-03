Tunisia, afflusso record di migranti sudanesi nel Paese

Un numero considerevole di profughi sudanesi è arrivato ultimamente in Tunisia, secondo il presidente dell'Osservatorio tunisino per i diritti umani, Mustapha Abdelkebir che dice di essere preoccupato per la situazione.

Lo riferisce il sito Africa 24, che riporta i dati di questo osservatorio, secondo cui la Tunisia ha registrato l'ingresso di 1.500 rifugiati in una settimana, un numero che generalmente si registrava in un anno. Preoccupato per i pericoli legati a questa migrazione, Mustapha Abdelkabir ha affermato di aver lanciato un appello alle organizzazioni nazionali e internazionali perché mettano in atto meccanismi per gestire la situazione.