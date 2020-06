Tulsa, rimossi avvisi per distanziamento a comizio Trump

L'ufficio della campagna elettorale di Donald Trump ha ordinato la rimozione di migliaia di adesivi con la scritta "Do Not Sit Here, Please!" ('Non sederti qui, per favore!') dai sedili dell'arena del Bok Center di Tulsa (Oklahoma), due ore prima che il presidente americano iniziasse il suo comizio il 20 giugno. Lo rivela il Washington Post. Gli adesivi dovevano servire per creare una distanza di sicurezza anti-coronavirus tra il pubblico, lasciando appunto sedili vuoti tra gli spalti.