Trump avverte Kim Jong-un: "Ha troppo da perdere se diventa ostile"

"Kim Jong-un è troppo intelligente e ha troppo da perdere, davvero tutto, se agisce in modo ostile". L'avvertimento al dittatore nordcoreano arriva dal presidente americano Donald Trump, che ricorda come Kim abbia "firmato un forte accordo sulla denuclearizzazione con me a Singapore. La Corea del nord, sotto la sua leadership, ha un enorme potenziale economico, ma deve denuclearizzare, come promesso".