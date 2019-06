Trump visiterà la Corea del Sud dopo il G20: focus sul nucleare

Il presidente americano Donald Trump sarà in visita per due giorni in Corea del Sud dal 29 giugno, dopo il G20 di Osaka in Giappone. Come riferito da Seul, Trump terrà un discorso con il presidente Moon Jae-in su come riavviare il negoziato con Pyongyang sulla denuclearizzazione della penisola coreana. La visita del presidente americano segue l'invito avanzato da Moon durante il loro summit di aprile alla Casa Bianca.