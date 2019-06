Trump vieta la bandiera Lgbt sui pennoni delle ambasciate Usa

L'amministrazione Trump ha respinto le richieste di alcune ambasciate Usa, tra cui quelle in Germania, Brasile e Lettonia, di far sventolare sul proprio pennone la bandiera arcobaleno dell'orgoglio gay in giugno, mese dedicato alla comunità Lgbt. Obama aveva invece concesso un permesso generalizzato. Le bandiere arcobaleno potranno essere però esposte in altre zone delle ambasciate, all'interno e all'esterno.