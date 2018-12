Trump torna da Iraq, sosta tecnica dell'Air Force One in Germania

Sosta in Germania per il presidente Donald Trump dopo la visita a sorpresa in Iraq. La pausa tecnica, per il rifornimento dell'Air Force One, è stata l'occasione per il presidente americano per incontrare le truppe americane in Germania. Durante tutta la giornata si era dibattuto sull'assenza social del presidente. Scomparsa che aveva fatto capire che ci fosse in corso un viaggio "segreto" verso qualche parte del mondo.