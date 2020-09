Trump: "Tasse non pagate per 10 anni? Solo fake news"

"Sono solo fake news, solamente fake news": così Donald Trump ha commentato lo scoop del Nyt, secondo cui il presidente Usa non avrebbe pagato tasse in 10 degli ultimi 15 anni. Per il legale della Trump Organization, Alan Garten, l'inchiesta pubblicata dal New York Times è "inaccurata": "Negli ultimi decenni Trump ha pagato decine di milioni in tasse al governo federale, compresi milioni di dollari da quando ha annunciato la sua candidatura nel 2015".