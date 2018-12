Trump: "Serve muro al confine, o crisi migranti non si fermerà"

Mentre, a causa dello scontro al Senato sui fondi per il muro al confine con il Messico, negli Stati Uniti è scattato lo shutdown, il presidente Trump difende su Twitter il suo progetto. E spiega che la crisi dei migranti "è reale e non si fermerà fino a quando non costruiremo una grande barriera di metallo o il muro". Quindi sottolinea che "combattiamo per i confini di altri paesi ma non vogliamo combattere per il nostro".