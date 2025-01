Trump: "Se non avessi vinto gli Usa sarebbero stati perduti per sempre"

Donald Trump, si è detto "davvero convinto che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre". Nella sua prima intervista da presidente a Fox News, ha quindi spiegato che "tutti i problemi che ha l'America in questo momento sono risolvibili: con impegno, lavoro e soldi". E per quanto riguarda la grazia concessa ai rivoltosi di Capitol Hill, gli insurrezionisti del 6 gennaio "sono stati trattati come i peggiori criminali. E stavano solo protestando perché le elezioni del 2020 erano state truccate". In fondo, secondo Trump, "molti di loro erano innocenti e ci sono stati solo incidenti minori con la polizia".