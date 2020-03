Trump: "Sì all'uso dei farmaci anti-malaria contro coronavirus"

L'amministrazione Trump ha approvato l'uso dei farmaci anti-malaria per combattere il coronavirus. Lo ha affermato il presidente americano parlando durante il briefing della task foce della Casa Bianca. "Saremo in grado di rendere disponibile questo farmaco quasi immediatamente", ha detto Trump, sottolineando come normalmente per una simile approvazione ci sarebbero voluti mesi.