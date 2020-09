Trump rivelò a Woodward: "Ho un'arma nucleare senza precedenti"

Nuova rivelazione di Donald Trump raccolta dal giornalista Bob Woodward: "Ho costruito un sistema nucleare, un'arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese". Dopo le polemiche sulla pericolosità del Covid tenuta nascosta dal presidente e rivelata nel libro "Rage", questo nuovo capitolo potrebbe accendere ulteriori discussioni: "Abbiamo qualcosa che non si è mai visto e sentito. Qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo".