Trump rinvia di 15 giorni l'aumento dei dazi sui prodotti cinesi

In quello che appare come un gesto di distensione in vista dell'imminente ripresa dei negoziati, Trump ha rinviato di 15 giorno l'aumento dei dazi cinesi. Il presidente, su Twitter, ha spiegato che "per il fatto che la Repubblica popolare cinese celebrerà il suo 70° anniversario il primo ottobre, abbiamo concordato di spostare l'aumento delle tariffe su 250 miliardi di dollari di merce cinese dal primo ottobre al 15 ottobre".