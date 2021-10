Trump rilancia accuse brogli e attacca Biden: "Usa sul baratro"

Bagno di folla per Donald Trump nel suo comizio a Des Moines, Iowa, dove ha rilanciato le sue accuse di brogli elettorali e attaccato Joe Biden e i dem per la loro intenzione di aumentare le tasse e approvare "la spesa più alta della storia americana" con i due piani da oltre 4000 miliardi per le Infrastrutture e il welfare. "Hanno usato il Covid per ingannarci", c'è più gente che muore di Covid nel 2021 che nel 2020", ha detto