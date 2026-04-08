Trump, proroga in extremis dell'ultimatum: "Per l'Iran altre due settimane di tempo"

Donald Trump ha accettato di estendere di due settimane la scadenza dell'ultimatum per l'Iran. Lo afferma lo stesso presidente statunitense in un post sul suo social Truth. Lo stop ai bombardamenti è "a condizione che la Repubblica Islamica dell'Iran acconsenta all'apertura completa, immediata e sicura dello Stretto di Hormuz", scrive Trump, che spiega: "Sulla base delle conversazioni intrattenute con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e con il Feldmaresciallo Asim Munir del Pakistan - i quali hanno richiesto che io sospendessi la forza distruttiva in fase di invio questa notte verso l'Iran - accetto di sospendere i bombardamenti per un periodo di due settimane".