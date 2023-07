Trump, processo su documenti classificati inizierà a maggio 2024

Il processo a Donald Trump, sui documenti classificati rinvenuti nella residenza di Mar-a-lago, inizierà il 20 maggio 2024.

Lo ha stabilito il giudice federale della Florida, Aileen Cannon. Gli avvocati della difesa dell'ex presidente Usa avevano chiesto che il processo non si aprisse prima della conclusione delle elezioni del novembre 2024, essendo Trump un candidato alla presidenza. La sentenza di Cannon è una via di mezzo tra le richieste del team legale di Trump e del Dipartimento di Giustizia, che aveva spinto per iniziare il processo alla fine del 2023.