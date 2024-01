Trump presenta ricorso contro squalifica dalle primarie in Maine

Donald Trump ha presentato il ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine di squalificarlo dalle primarie 2024 per il suo ruolo nell'assalto al Congresso, nel 6 gennaio del 2021.

Il ricorso è stato depositato in una tribunale del Maine. L'ex presidente non può partecipare alle primarie perché ha violato un divieto costituzionale che riguarda persone coinvolte in "un'insurrezione". Già il Colorado l'aveva dichiarato incandidabile.