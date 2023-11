Trump, ripristinato l'ordine restrittivo nel processo a New York

La Corte d'Appello di New York ha ripristinato l'ordine restrittivo che vieta a Donald Trump di fare commenti sul personale del tribunale dove è in corso il processo civile a suo carico per frode commerciale.

L'ordine era stato imposto il 3 ottobre, dopo che l'ex presidente Usa, sul suo social Truth, si era scagliato contro una cancelliera del tribunale. La decisione della restrizione era stata presa da Arthur Engoron, giudice del processo.