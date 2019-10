Trump: "Ora Biden ha seri problemi, male il figlio in tv" 

"Ora Joe Biden ha davvero seri problemi". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump, commentando l'intervista del figlio dell'ex vicepresidente che, rompendo un lungo silenzio, ha tentato di difendere in tv la sua partecipazione in società in Ucraina e Cina. "Hunter Biden è andato molto male", ha precisato il presidente Usa, sottolineando come la situazione del candidato dem alla Casa Bianca gli ricordi la vicenda delle email cancellate di Hillary Clinton.