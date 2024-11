"Non ho intenzione di vendere" le azioni del Trump Media & Technology Group, la società a cui fa capo Truth. Lo scrive Donald Trump sullo stesso social, parlando di "rumors falsi" su una sua possibile vendita delle quote in suo possesso. "Chi ha diffuso queste notizie false dovrebbe essere indagato", ha aggiunto il neo eletto presidente americano, definendo "Truth una parte importante della nostra storica vittoria".