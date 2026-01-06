Trump: "Non siamo in guerra con il Venezuela, ma con chi vende droga"

Il presidente americano: "Elezioni in 30 giorni? Prima dobbiamo risanare il Paese"
trump venezuela © Afp
Gli Stati Uniti "non sono in guerra" con il Venezuela, ma semmai "con chi vende droga". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista alla Nbc. "Siamo in guerra con chi svuota le proprie prigioni nel nostro Paese - ha continuato il presidente americano -, con chi manda i tossicodipendenti e i malati di mente".
Sull'elezione di un nuovo presidente, Trump ha obiettato: "Dobbiamo prima risanare il Paese. Non si possono tenere elezioni, non c'è modo che la gente possa votare", ha detto. E a chi gli chiedeva se ci fosse la possibilità di votare in 30 giorni, il presidente ha risposto: "No, ci vorrà del tempo. Dobbiamo prima riportare il Paese alla normalità".