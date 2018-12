Trump non firma legge anti-shutdown, vuole fondi per il muro con il Messico

Il presidente Donald Trump, in assenza delle risorse per il muro al confine col Messico, non intende firmare il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo "shutdown", vale a dire il blocco dei fondi al governo federale. Lo ha annunciato lo speaker della Camera, il repubblicano Paul Ryan. Senza un accordo, lo shutdown scatterà sabato mattina.

L'accordo trovato tra repubblicani e democratici in Senato, per finanziare fino al prossimo 8 febbraio sette agenzie federali, tra cui il dipartimento per la Sicurezza nazionale, non prevede i 5 miliardi di dollari che Trump continua a chiedere per il muro.



Trump: "No alla legge di bilancio senza la sicurezza dei confini" - "Sono stato molto chiaro, ogni finanziamento al governo deve tenere conto della sicurezza dei confini", ha poi detto Trump per spiegare la sua bocciatura. Il presidente americano ha quindi sottolineato come gli Usa spendano ogni anno moltissimi soldi per difendere gli altri e che quindi è impensabile non stanziare risorse per proteggere le proprie frontiere.



Il tycoon ha quindi affermato che ogni anno l'immigrazione illegale costa agli Usa 270 miliardi di dollari.