Trump: l'Europa si riprenda i foreign fighters dell'Isis o li libero

"Abbiamo migliaia di combattenti dell'Isis in questo momento, e l'Europa li deve prendere. Se l'Europa non li prende, non avrà altra scelta che rilasciarli nei paesi dai quali vengono, che sono Germania e Francia e altri posti". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, aggiungendo che "gli Stati Uniti non li metteranno a Guantanamo e non pagheranno per questo".