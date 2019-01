Trump: "In Siria solo sabbia e morte, non ci sono grandi ricchezze"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ascolta durante una conversazione telefonica il presidente messicano Enrique Pena Nieto sul commercio nell'Ufficio ovale della Casa Bianca a Washington, DC, il 27 agosto 2018.

"Solo sabbia e morte". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sintetizzato, con parole molto dure, la situazione in Siria dopo aver annunciato il prossimo ritiro delle truppe americane. "La Siria è stata persa molto tempo fa, e inoltre non stiamo parlando di grandi ricchezze", ha spiegato Trump che non ha comunicato alcun calendario specifico per il ritiro.