Trump: "In Corea del Nord tutto normale, dal Nyt solo fake news"

"Siamo consapevoli di quello che accade in Corea del Nord, non c'è niente di nuovo e non sta accedendo nulla che non sia normale". Lo ha affermato su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendo "inaccurato" l'articolo del New York Times che parla di 16 siti missilistici nascosti. "Ancora una volta fake news. Sarò io il primo a informavi se le cose vanno male", ha aggiunto.