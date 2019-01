Trump: "Impeachment? Volete vedere crollare la Borsa"

"Se volete vedere crollare la Borsa, mettetemi in stato di accusa". Lo dice su Twitter Donald Trump, in merito alla possibilità di impeachment. "L'economia è tra le migliori della nostra storia. Quello che si è sentito, basato su una storia falsa, è impeachment", spiega il presidente Usa riferendosi allo scoop di BuzzFeed, secondo cui il tycoon avrebbe chiesto a Michael Cohen, suo ex legale, di mentire al Congresso sul progetto di una Trump Tower a Mosca.