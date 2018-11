Trump: immigrati clandestini non potranno più chiedere asilo

Giro di vite del presidente Trump per gli immigrati clandestini: non potranno più richiedere asilo. Lo hanno annunciato fonti ufficiali. Trump vuole vietare a chi attraversa illegalmente il confine col Messico la possibilità di chiedere accoglienza umanitaria. Secondo la Casa Bianca il sistema dell'asilo è abusato da coloro che non cercano sicurezza ma sono solo opportunità economiche o cercare di riunirsi con i membri della loro famiglia.