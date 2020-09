Trump: "Ho pagato milioni di tasse ma ho diritto a crediti"

"Ho pagato molti milioni di dollari in tasse ma avevo diritto, come chiunque altro, all'ammortamento e ai crediti fiscali". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump, replicando allo scoop del New York Times sulle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi 15 anni. Il presidente Usa ha poi aggiunto che "i media sollevano contro di me ogni sorta di assurdità con informazioni ottenute illegalmente e solo con cattive intenzioni".