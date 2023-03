Trump, Nyt: il Gran giurì non si riunisce, slitta la decisione

Slitta la decisione del Gran giurì che indaga su Donald Trump.

Non ci sarà la riunione dei magistrati che indagano sul ruolo dell'ex presidente nel pagamento in nero per comprare il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar che minacciava di rivelare la loro relazione. E' quanto scrive il New York Times citando due persone a conoscenza del dossier. Un'eventuale incriminazione contro Trump non può quindi arrivare prima di giovedì 23 marzo.