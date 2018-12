Trump: "Gli Usa non vogliono essere il poliziotto del Medio Oriente" | Ritiro dalla Siria, si dimette Mattis

"Russia, Iran, Siria e molti altri non sono contenti del fatto che gli Stati Uniti lascino", ha aggiunto Trump spiegando che sta "costruendo le forze armate più potenti del mondo". "Uscire dalla Siria non è una sorpresa. Sei mesi fa ho dato il via libera a restare di più. Russia, Iran, Siria e altri sono i nemici locali dell'Isis. E' il momento di tornare a casa", ha concluso il presidente Usa.





Repubblicani contro Trump: "Macchia per l'onore degli Stati Uniti" - Quella decisa da Trump è una mossa contro tutto e tutti e sta scatenando l'ennesima bufera attorno al presidente americano, alimentando caos e grande preoccupazione in Congresso e tra i Paesi della coalizione anti-Isis.



Contro Trump si sono scagliati anche alcuni membri repubblicani del Congresso, guidati dal senatore Lindsay Graham, che hanno definito la decisione "una macchia per l'onore degli Stati Uniti".



Lascia il segretario alla Difesa: "Serve capo Pentagono con idee in linea con Trump" - Tra i "contrari" ha dimostrato chiaramente la sua opposizione il capo del Pentagono Jim Mattis, che ha deciso di lasciare l'amministrazione: nella lettera di dimissioni, il capo delle Pentagono cita divergenze con il presidente nei rapporti con gli alleati e osserva come Trump meriti un segretario alla Difesa con idee in linea con le sue.



Mattis infatti, già nelle ultime settimane, aveva mostrato di avere idee in netta contrapposizione con Trump, dal dispiegamento di forze armate al confine con il Messico al ritiro dalla Siria. Secondo indiscrezioni, "Mat Dog" è stato colto alla sprovvista dall'annuncio: una decisione quella di abbandonare la Siria della quale era all'oscuro. Mattis non sarebbe stato informato neanche sulle valutazioni in corso per ridurre la presenza americana in Afghanistan. L'uscita di Mattis lascia l'ennesimo pesante vuoto all'interno dell'amministrazione e provoca nuove critiche a Trump che, annunciando la sua uscita su Twitter, aveva parlato di pensionamento per Mattis e non di dimissioni.



...e Putin plaude la scelta di Trump - Intanto dalle capitali alleate arrivano a Washington decine di telefonate per capire cosa stia succedendo, solo Vladimir Putin plaude alla decisione: "Donald ha ragione, ha fatto bene", sentenzia lo zar del Cremlino, che da sempre parla di presenza "illegale" degli Usa in Siria. E già pregusta i vantaggi di una Russia che avrà mani libere nella regione, così come l'Iran e come la Turchia, pronta a una nuova offensiva sulle milizie curde da quattro anni armate ed addestrate dagli americani, ed ora di fatto abbandonate al loro destino.



Wsj: Trump valuta riduzione truppe in Afghanistan - Ma non è la Siria l'unico fronte caldo. L'amministrazione Trump starebbe infatti valutando, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, una riduzione sostanziale delle truppe americane in Afghanistan. Secondo il Wsj, la riduzione potrebbe iniziare nel giro di qualche settimana. Attualmente gli Stati Uniti hanno 14mila militari nel Paese.