Trump firma l'addio Usa a 66 organizzazioni internazionali

La Casa Bianca: "Realtà mal gestite, inutili e dispendiose"
© Ansa
Gli Stati Uniti si ritireranno da decine di organizzazioni internazionali, tra cui l'agenzia delle Nazioni Unite per la popolazione e il trattato delle Nazioni Unite che istituisce i negoziati internazionali sul clima. Il presidente ha firmato oggi un ordine esecutivo che sospende il sostegno della Casa Bianca a 66 organizzazioni, agenzie e commissioni, in seguito alle istruzioni impartite alla sua amministrazione di rivedere la partecipazione e i finanziamenti a tutte le organizzazioni internazionali, comprese quelle affiliate alle Nazioni Unite. Lo ha riferito all'Associated Press un funzionario Usa. In attesa che la decisione presidenziale venga annunciata pubblicamente.
La maggior parte degli obiettivi dell'ordine esecutivo sono agenzie, commissioni e comitati consultivi collegati alle Nazioni Unite che si concentrano su clima, lavoro e altre questioni che l'Amministrazione Trump ha classificato come orientate alla diversità e alle iniziative "woke". "L'Amministrazione Trump ha scoperto che queste istituzioni sono ridondanti nella loro portata, mal gestite, inutili, dispendiose, sfruttate dagli interessi di attori che perseguono i propri obiettivi contrari ai nostri, o rappresentano una minaccia per la sovranità, le libertà e la prosperità generale della nostra nazione", ha affermato il dipartimento di Stato in una nota. In precedenza, l'amministrazione aveva sospeso il sostegno
ad agenzie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNRWA, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e l'agenzia culturale delle Nazioni Unite.