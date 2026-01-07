Trump firma l'addio Usa a 66 organizzazioni internazionali

La maggior parte degli obiettivi dell'ordine esecutivo sono agenzie, commissioni e comitati consultivi collegati alle Nazioni Unite che si concentrano su clima, lavoro e altre questioni che l'Amministrazione Trump ha classificato come orientate alla diversità e alle iniziative "woke". "L'Amministrazione Trump ha scoperto che queste istituzioni sono ridondanti nella loro portata, mal gestite, inutili, dispendiose, sfruttate dagli interessi di attori che perseguono i propri obiettivi contrari ai nostri, o rappresentano una minaccia per la sovranità, le libertà e la prosperità generale della nostra nazione", ha affermato il dipartimento di Stato in una nota. In precedenza, l'amministrazione aveva sospeso il sostegno

ad agenzie come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'UNRWA, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e l'agenzia culturale delle Nazioni Unite.

