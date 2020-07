Trump dice addio alla convention repubblicana per il coronavirus 

Donald Trump dice addio alla convention repubblicana di fine agosto, in cui avrebbe dovuto accettare la nomination a Jacksonville, in Florida. "Non è il momento giusto": ha detto riferendosi all'emergenza coronavirus. "Terrò ancora un discorso ma in una forma diversa", ha aggiunto Trump. Il presidente, con a fianco una carta geografica degli Usa con evidenziate le 'zone rosse', ha assicurato che "la maggior parte degli Stati Uniti non ha problemi".