Trump: "Dem vogliono fermarmi perché mi batto per gli americani"

I democratici "stanno cercando di fermarmi perché io mi batto per voi". E' il messaggio che Donald Trump rivolge agli americani in un tweet. "Quello che sta accadendo - spiega il presidente Usa - è la maggiore truffa della storia politica americana. I democratici voglio togliervi togliervi tutto. Non possiamo lasciar che questo accada: la posta in gioco è il Paese". Il riferimento indiretto è all'indagine per un suo possibile impeachment.