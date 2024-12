Trump: darò mandato di applicare con forza la pena di morte

Donald Trump ha attaccato Joe Biden per aver commutato la pena di morte in ergastolo a 37 dei 40 detenuti che si trovano nel braccio della morte, affermando che non appena si insedierà darà mandato per far applicare la pena capitale. "Non appena mi insedierò darò mandato al Dipartimento di Giustizia di applicare con forza la pena di morte per proteggere le famiglie e i bambini americani da stupratori, assassini e mostri violenti. Saremo di nuovo una nazione di legge e ordine", ha spiegato il presidente eletto.