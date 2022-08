Trump: da Dipartimento Giustizia e Fbi interferenze sul voto

"Il Dipartimento di giustizia e l'Fbi stanno praticando interferenze alle elezioni al più alto e disonesto livello mai visto in questo Paese".

Lo afferma Donald Trump. "Hanno consentito che spiassero la mia campagna e non hanno fatto nulla. E ora non vogliono che nessuna legga le parole e il significato del Presidential Records Act, in base al quale non ho fatto nulla di sbagliato. Nonostante questo hanno effettuato il raid" a Mar-a-Lago, accusa l'ex presidente Usa.