Trump contro Organizzazione mondiale commerciale: via se necessario

Donald Trump è tornato a minacciare l'uscita degli Stati Uniti dal Wto. Parlando durante una visita a un impianto chimico della Shell in Pennsylvania, il presidente americano ha affermato: "Lasceremo se necessario". "Ci hanno rovinato per anni e non accadrà ancora", ha aggiunto il tycoon, che già nelle scorse settimane ha più volte attaccato l'Organizzazione mondiale del commercio insieme alla Cina e ad altri Paesi.