Trump contro l'ambasciatore Gb: "E' stupido, pensi alla Brexit"

Il presidente americano Donald Trump continua ad attaccare l'ambasciatore britannico, Kim Darroch, che lo ha definito "inetto" e "incapace". "L'ambasciatore che la Gran Bretagna ci ha rifilato non ci esalta molto - ha scritto Trump in un tweet -, è un uomo molto stupido. Dovrebbe parlare con il suo Paese e il suo premier Theresa May, dei loro falliti negoziati sulla Brexit e non arrabbiarsi per le mie critiche su quanto siano stati gestiti male".