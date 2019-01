Trump contro i servizi segreti Usa: "Su Iran e Isis sbagliano"

Donald Trump attacca i vertici dell'intelligence Usa che, in un'audizione in Senato, hanno delineato un quadro delle minacce contro gli Usa palesemente in contrasto con l'idea della Casa Bianca. Il presidente americano definisce su Twitter "estremamente passivi e ingenui" gli 007 che, nel loro giudizio sul pericolo Iran, "sbagliano". "Con Teheran bisogna stare attenti - avverte - mentre l'Isis era fuori controllo ma sarà presto annientato".