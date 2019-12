Trump conferma l'intesa con la Cina: "Niente dazi a dicembre" 

"Abbiamo raggiunto un'intesa sulla fase uno dell'accordo sui dazi con la Cina, che ha dato il suo via libera a molti cambi strutturali e ad acquisti massicci di prodotti agricoli, energetici e manifatturieri". Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, sottolineando che non scatteranno i dazi che dovevano entrare in vigore il 15 dicembre. "Rimarranno come sono ora al 25%", aggiunge l'inquilino della Casa Bianca.