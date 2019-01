Trump cede ai dem: "Discorso sullo stato dell'Unione dopo shutdown"

Alla fine il presidente Usa Donald Trump ha dovuto cedere: il 29 gennaio non terrà, come aveva promesso, il classico discorso sullo stato dell'Unione, rinviandolo a dopo la fine dello shutdown. La speaker dem alla Camera Nancy Pelosi aveva infatti annunciato che non lo avrebbe autorizzato. L'inquilino della Casa Bianca, che pensava a una sede alternativa, ha riconosciuto che "non c'è alcun luogo che possa competere con l'importanza della Camera".