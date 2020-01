Trump cancella la "dieta salutista" voluta da Michelle Obama

Lo sgambetto a Michelle non poteva avere impatto peggiore. In piazza sono già scese le associazioni di genitori, insegnanti e consumatori. E pensare che l'assalto alla salute dei ragazzi americani è motivato da Trump come il solo modo per combattere lo spreco di cibo. In poche parole più cibi appetitosi e trash, e meno pannocchie bollite, insalatina fresca e carote (che finiranno nella spazzatura).



Con tutti i cittadini statunitensi liberi di scegliere pizze, hamburger e patatine, si prospetta un aumento vertiginoso dei giri vita con buona pace delle spese per medici e dietologi che saranno in aumento. In poche parole ritornerebbe la piaga sociale dell'obesità giovanile. C'è poi un altro aspetto, avvertono i paladini della mela e della lattuga; il pranzo scolastico, specie per i più poveri e disagiati, rappresenta in molti casi l'unico pasto equilibrato della giornata. "Trumpizzarlo" provocherebbe un altro disastro.