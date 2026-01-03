Trump blocca accordo con per i chip con HieFo: "Pericolo per la sicurezza"

La ragione ufficiale dello stop gli acquisti da Elmore: "Società controllata da un cinese"
Il presidente Donald Trump ha emesso venerdì un ordine esecutivo che blocca HieFo Corp. dall’acquisizione di asset legati ai semiconduttori da Emcore Corp, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale.
L’ordine vieta a HieFo, società con sede nel Delaware controllata da un cittadino cinese, di completare l’acquisizione di "asset che comprendono i chip digitali e le relative attività di progettazione, fabbricazione e lavorazione di wafer" di Emcore, con sede nel New Jersey.
Le aziende avevano annunciato nel 2024 di aver completato un accordo del valore di 2,92 milioni di dollari per l’attività di chip di Emcore e le operazioni di fabbricazione di wafer in fosfuro di indio. La transazione era stata finalizzata il 30 aprile 2024.