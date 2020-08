Trump: attiveremo procedura all'Onu per ristabilire sanzioni Iran

Donald Trump ha annunciato iche gli Usa attiveranno una controversa procedura all"Onu per ristabilire tutte le sanzioni internazionali all'Iran legate all' accordo sul nucleare. Proprio per discutere la posizione degli Stati Uniti, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrerà il segretario di Stato Usa Mike Pompeo in giornata a New York.