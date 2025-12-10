Trump attacca il Nyt e le altre fake news sul suo stato di salute: "E' tradimento"

Donald Trump attacca il New York Times e altre testate che sostengono che il presidente stia mostrando segni di rallentamento e non goda di buona salute. In un lungo intervento pubblicato su Truth Social, l'ex capo della Casa Bianca respinge queste valutazioni, affermando: "Mi accorgerò quando sto rallentando, ma non è ora". Nel suo messaggio, Trump definisce "sedizioso" se non "tradimento" il comportamento dei media che, a suo dire, diffondono fake news con l'obiettivo di "diffamare e denigrare il presidente degli Stati Uniti". Proseguendo la sua critica, l'ex presidente sostiene che le fake news rappresentino il "vero nemico del popolo".