Trump attacca Macron: "Proposta dell'esercito Ue è un insulto"

Il presidente americano Donald Trump ha definito "un insulto" la proposta del presidente francese Emanuel Macron di costruire un esercito europeo per proteggersi da Stati Uniti, Cina e Russia. "Forse l'Europa dovrebbe prima pagare la sua giusta quota alla Nato mantenuta in gran parte dagli Stati Uniti", attacca il tycoon proprio mentre è diretto in Francia per le celebrazioni del centenario dell'armistizio della prima guerra mondiale.