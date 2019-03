Trump attacca la Corea del Nord: "Responsabile morte studente Usa"

"Naturalmente ritengo la Corea del Nord responsabile per il maltrattamento e la morte di Otto". Così Donald Trump interviene su Twitter dopo che i genitori di Otto Warmbier lo hanno criticato per aver prestato fede al leader nordcoreano Kim Jung Un quando gli ha detto che non sapeva che cosa era accaduto allo studente americano, deceduto negli Usa dopo una lunga detenzione in Corea del Nord.