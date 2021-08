Trump attacca Biden: "Il ritiro degli Usa è un agnello che va al macello"

Afp

Donald Trump ha attaccato Joe Biden, paragonando il caotico ritiro americano dall'Afghanistan ad "un agnello che va al macello" ed evocando il rischio di una crisi degli ostaggi come quella avvenuta in Iran durante la presidenza Carter. "Immaginatevi l'esercito che va a casa e lascia tutta quella gente, questo è l'agnello che va al macello", ha detto l'ex presidente, sostenendo che i talebani potrebbero prendere in ostaggio "40mila americani".