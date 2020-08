Trump annuncia un decreto per vietare TikTok negli Usa

Donald Trump ha annunciato il varo di un decreto per vietare TikTok negli Stati Uniti, il popolare social network basata in territorio americano ma di proprietà cinese. Il presidente statunitense ha detto di essere fermamente contrario a un accordo per la cessione di TikTok che coinvolga Microsoft e di avere respinto l'ipotesi. L'interesse del colosso informatico era stato riportato dal New York Times che parlava di trattative già in corso.