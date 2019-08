Trump annuncia nuovi dazi: "Non abbiano bisogno della Cina"

"Il nostro Paese ha perso, stupidamente, migliaia di miliardi di dollari con la Cina nel corso di tanti anni. Hanno rubato la nostra proprietà intellettuale a un passo di centinaia di miliardi all'anno e vogliono continuare. Non lo permetterò!". Lo ha affermato su Twitter Donald Trump annunciando nuovi dazi al Made in China a partire da settembre e ottobre. "Non abbiamo bisogno di Pechino, e francamente, staremmo meglio senza", ha quindi aggiunto.