Trump annuncia: "Cessate il fuoco di 10 giorni in Libano"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Israele e il Libano hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni. Il titolare della Casa Bianca ha dato l'annuncio sul suo social media Truth, precisando che la tregua sarebbe iniziata alle 17 di giovedì, ora della costa orientale degli Stati Uniti, corrispondente alle 23 italiane. Trump ha affermato che l'accordo è stato raggiunto dopo "ottimi" colloqui con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il Libano e Israele hanno tenuto i loro primi colloqui diplomatici diretti in decenni martedì a Washington, dopo oltre un mese di guerra tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall'Iran.