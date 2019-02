Trump: "Altre carovane verso gli Usa, serve muro col Messico"

"Con le carovane che stanno attraversando il Messico muovendosi verso il nostro paese, i repubblicani devono essere pronti a fare quello che è necessario per una forte sicurezza al confine. Se non c'è il muro, non c'è sicurezza". Lo ha scritto su Twitter il presidente Donald Trump facendo intendere di essere pronto a nuove forti iniziative. Intanto secondo la Cnn il Pentagono è pronto a inviare altri 3.750 soldati al confine sud.